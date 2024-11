Panorama.it - Malattia di Crohn: attenzione ai sintomi

Ester aveva quindici anni, ed è morta il 12 ottobre scorso, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Poche ore prima, era stata dimessa dal Pronto Soccorso di Treviglio con la diagnosi di “influenza intestinale” e con una terapia a base di sali minerali per evitare la disidratazione. Invece, non era quello il problema. Quando viene portata a Bergamo, ormai troppo tardi per salvarla, alla Tac viene riscontrata una perforazione intestinale: i medici ipotizzano una forma fulminante didi. Le malattie croniche infiammatorie intestinali, come appunto ladie la rettocolite ulcerosa, sono in enorme crescita in tutto il mondo. Colpiscono prevalentemente in giovane età e possono rendere la vita davvero complicata, a volte impossibile.