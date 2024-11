Iltempo.it - L'ex brigatista invitato al festival “rosso” di Firenze. Ma paghiamo sempre noi

I cattivi maestri tornano dietro la cattedra. E lo fanno, tanto per cambiare, nella rossa Toscana. Questo pomeriggio, durante la terza giornata del "dei Popoli" di, verrà presentato il film "Pensando ad Anna". Una pellicola che narra le vicende dell'ex terrorista Pasquale Abatangelo, protagonista delle principali rivolte che negli anni '70 hanno scosso le carceri italiane. Il girato, scritto e diretto da Tomaso Aramini, è in selezione nel concorso italiano e Abatangelo, secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarà in sala e interverrà al termine della proiezione. Serve fare un salto nel tempo per giungere agli anni di piombo, a quello che, storicamente, viene considerato il periodo più buio della nostra repubblica.