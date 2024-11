Sport.quotidiano.net - La scelta del sostituto. L’ex Spezia visto in città, non è il solo candidato

Fermo da oltre un anno, Leonardo Semplici non vedrebbe l’ora di rimettersi in gioco seppur resti da capire se vorrà farlo davvero a Modena, considerando anche che sulle sue tracce si sarebbe mosso pure il Lecce e il richiamo della Serie A Cinquantasette anni compiuti a luglio, l’allenatore toscano ha chiuso il suo rapporto con lonel giugno 2023, al triplice fischio dello spareggio per la permanenza in A giocato al Mapei Stadium contro il Verona, perso 1-3. In precedenza, salva il Cagliari subentrando a Di Francesco nel 2021 ma nel campionato successivo ottiene appena un punto nelle prime tre giornate e viene sollevato dall’incarico. La storia la scrive a Ferrara, con la Spal. Scala le categorie, arriva sino in Serie A e corona una carriera iniziata nel 2004 da allenatore del Sangimignano, nel campionato di Eccellenza, altro esempio meraviglioso di gavetta preziosa.