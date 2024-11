Quotidiano.net - La Blu Card per affrontare l’emergenza occupazionale

ENTRO il 2028 dovranno essere sostituiti 29 milioni di lavoratori in uscita, ma il 70% delle Pmi italiane fatica a trovare i candidati idonei. Il tema della “people scarcity”, ossia la difficoltà nel reperire personale qualificato, emerge come un problema cruciale per le piccole e medie imprese, che rappresentano il 98% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Un’indagine dell’I-AER (Institute of Applied Economic Research) rileva che tra il 2024 e il 2028 il fabbisogno di forza lavoro in Italia si attesterà tra i 31 e i 36 milioni di persone, a seconda degli scenari futuri. Questo dato include la sostituzione di circa 29 milioni di lavoratori in uscita. Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Veneto guideranno la domanda di nuovi occupati.