Juve, c’è un caso Koopmeiners? Interviene Thiago Motta

Teunnon sta incidendo come ci si aspettava nella, e sta nascendo un piccolo “”: ne ha parlato ancheÈ lecito aspettarsi di più da un giocatore arrivato con tanto clamore? Se chiedete ai tifosi dellantus, la risposta sarà un sonoro “sì”. Siamo già all’undicesima giornata e il rendimento di Teunnon ha certo soddisfatto le aspettative. L’olandese, sbarcato a Torino dopo una lunga telenovela di mercato, è finito nel mirino della critica. Teunnon sta incidendo come ci si aspettava (AnsaFoto) – serieanews.comLa verità è chenon ha avuto un inizio facile. Tra problemi di mercato e qualche acciacco fisico, inserirsi nel sistema di gioco bianconero non è stato semplice. Il centrocampista olandese ha mostrato solo a tratti quella visione e qualità che lo avevano reso un punto di riferimento nell’Atalanta.