Ilfattoquotidiano.it - Il deputato alla Real Cappella del Tesoro di San Gennaro contro Parthenope di Sorrentino: “Il cardinale Tesorone

“Un film blasfemo.offende la sensibilità di tutta Napoli”. Era inevitabile che dopo un papa giovane (non nero) in Young Pope un(talne interpretato da Peppe Lanzetta) che ama praticare sesso orale mentre maneggia la sacra teca del sangue di Sanpotesse scandalizzare. È quello che è accaduto dopo una decina di giorni di visione in sala dell’ultimo film di Paoloveleggia oltre i 4 milioni di euro d’incassi dopo solo due settimane di programmazione, è già il film italiano più visto dell’anno, e rischia di diventare il titolo che incasserà di più dell’intera filmografia del regista napoletano. Ad ora è infatti La Grande Bellezza che gli valse l’Oscar nel 2013 a detenere il primato con 7 milioni e tre d’incasso, mentre segue il dittico Loro che ha totalizzato 4 milioni il primo film e due e rotti il secondo.