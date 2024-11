Iltempo.it - Il cimitero Verano è una vergogna Capitale: il rispetto che non c'è

Una volta all'anno. Tanto lo sforzo per un maquillage ai cimiteri capitolini che serve solo a metter su il vestito della festa. E niente più di questo. All'entusiasmo con il quale Ama e Campidoglio hanno organizzato almonumentale delle iniziative per il Ponte di Ognissanti, e soprattutto il giorno della commemorazione dei defunti, non ha però eguali. A differenza degli anni passati infatti, insieme alla mappetta del tour storico del campo santo, i visitatori sono stati omaggiati di un braccialetto alla citronella con tanto di scritta che rimanda al sito dei cimiteri capitolini. E già, perché andare a trovare il caro estinto può risultare assai pericoloso. Neanche il tempo di posare un fiore e recitare un eterno riposo che si viene assaliti da sciami di zanzare.