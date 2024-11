Guida alle elezioni più importanti della recente storia americanae nostra

Linkiesta.it - Guida alle elezioni più importanti della recente storia americana,e nostra

Manca soltanto un giornopiùamericana, e anche, e a questo punto le previsioni hanno la precisione scientifica del lanciomonetina: testa o croce, Kamala Harris o Donald Trump? Il voto per posta è cominciato da tempo, e già Trump lamenta brogli e altre fregnacce che userà per scatenare l’inferno se dovesse perdere leper la seconda volta consecutiva. L’unica cosa abbastanza certa, ma ininfluente, è che Harris riceverà più voti popolari a livello nazionale di quanti ne prenderà Trump, cosa già successa con Hillary che pur perdendo leprese quasi tre milioni di voti in più di Trump, e anche con Biden che superò Trump di cinque milioni di voti.