Giovani e poveri | il virus dell’astensionismo colpisce soprattutto loro Ecco come ripartire per trovare un vaccino

Interessano ancora a qualcuno i destini del nostro acciaccato sistema democratico? La domanda ci viene spontanea di fronte alle percentualial voto, rese drammatiche dalle ultime votazioni per l’elezione del Presidente della Regione Liguria, dove solo il 46% degli elettori è andato alle urne (per cui il vincitore, Marco Bucci, candidato dal centrodestra, risulta espressione del 22,41% degli aventi diritti e l’opposizione di sinistra, uscita sconfitta, è ancora – di fatto – meno rappresentativa). C’è chi ha spiegato il calo dei votanti con l’emergenza meteo, con la scarsa pubblicità data al voto regionale, con l’ inutilità di scegliere uno schieramento politico piuttosto che un altro. Qualcuno è perfino arrivato a dire che – in fondo – il calo dei votanti è un fatto fisiologico nelle democrazie mature.