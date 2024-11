Tpi.it - Elezioni Usa: e se i sondaggi per l’ennesima volta non ci avessero preso?

Palm Beach, Florida – Manca soltanto un giorno allee, dall’Italia, parenti, amici, e conoscenti mi scrivono, manco fossi diventato un oracolo per il solo vivere negli Stati Uniti, per farmi la fatidica domanda che incuriosisce e preoccupa parecchio in Europa: “Chi vincerà leamericane?”. La risposta è più complessa del previsto. Eppure potrebbe sorprendervi. Ormai è un dato di fatto che ielettorali negli Stati Uniti sono diventati poco affidabili e, nonostante gli sforzi fatti negli ultimi anni per aggiustare il tiro e renderli più credibili, rimangono un termometro altalenante che prova a fotografare qualcosa di imponderabile: il voto delle persone, fatto di idee, convinzioni, pregiudizi, simpatie, antipatie, notizie vere e altre non proprio vere.