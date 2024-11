Sport.quotidiano.net - Di Paolantonio: "Merito del gruppo. Bella prova in attacco e in difesa"

Un brindisi alla vittoria, che arriva nel momento più difficile, con i biancorossi spalle al muro dopo sei sconfitte consecutive. Digiuno interrotto, finalmente, con un successo meritato e convincente: l’iniezione di fiducia migliore per cominciare il tour de force settimanale, che prevede prima la trasferta di Rimini e poi lo scontro diretto in casa con Piacenza. Ma prima, una gioia che coach Divuole gustarsi fino in fondo. "Siamo molto contenti: ci siamo tolti una grossa scimmia dalle spalle – commenta entusiasta nel post-gara il coach della Sella –. Ladei ragazzi è stata importante, su entrambe le metà campo: abbiamo cercato di farci inseguire da Brindisi e ci siamo riusciti. E’ stata la vittoria del, ma anche del mio staff, che lavora senza sosta, ogni giorno e tutto il giorno".