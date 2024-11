Ilgiorno.it - Da Lodi a Pavia per le autopsie. Al municipio arriva il conto delle indagini da approfondire

Erano stati trasferiti nella camera mortuaria dell’Istituto di Medicina legale dell’ospedale di. E adessoil. Il Comune dideve pagare, come la legge prevede, per la permanenza di alcuni cadaveri rimasti per diversi giorni nell’obitorio fuori provincia con lo scopo di essere sottoposti ad approfonditi accertamenti di natura giudiziaria. D’altronde la legge è chiara e diverse norme e decreti sanciscono che le attività che prevedono ulteriori accertamenti d’indagine sono definite "servizi istituzionali indispensabili" per cui è l’ente locale che deve farsene carico e soprattutto aprire il portafogli. La cifra non è alta ed è ampiamente affrontabile dalle casse comunali visto che il costo giornaliero per la permanenza del corpo all’Istituto di Medicina legale è di 50 euro, Iva esclusa.