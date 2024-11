Cultweb.it - Cosa fanno oggi gli attori di Harry Potter e la pietra filosofale?

Quando nel 2001 uscì nelle salee la, il mondo conosce per la prima volta il volto dei giovani protagonisti destinati a rimanere impressi nella mente di diverse generazioni. Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint erano solo dei bambini quando hanno interpretato i ruoli di, Hermione Granger e Ron Wiesley. Così come Tom Felton, giovane villan per eccellenza nei panni di Draco Malfoy. Ma che fine hanno fatto questi ex bambini travolti velocemente da una fama internazionale? Per Daniel Radcliffe non è stato facile liberarsi dall’ombra dima, alla fine, è riuscito a trovare la sua dimensione e riconoscibilità di adulto grazie al palcoscenico di Broadway. Dopo aver scelto ruoli diametralmente opposti sul grande schermo, il teatro gli ha offerto l’occasione della sua vita con il musical Merrily We Roll Along di Stephen Sondheim e George Furth.