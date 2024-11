Come funziona il sistema elettorale americano | la guida completa

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Washington, 4 novembre 2024 – Ormai ci siamo, il countdown sta per scadere. Tra pochissime ore, martedì 5 novembre, milioni di cittadini americani saranno chiamati a scegliere il nuovo Presidente degli Stati Uniti. I due candidati principali sono Kamala Harris, attuale vice presidente e rappresentante dei Democratici, e Donald Trump, il capo dei Repubblicani che punta al suo secondo mandato. In alcuni Stati le urne sono aperte da circa un mese, con circa 75 milioni di americani che hanno già votato (negli Usa si può votare anche per posta), ma l’election day vero e proprio inizierà solo domani. Si tratta di una tornatacruciale, specie per le ripercussioni che potrebbe avere sulle grandi questioni internazionali,Ucraina e Medio Oriente. Tuttavia, ilnon è così semplicelo si può immaginare, ma anzi gode di un meccanismo tutto suo.