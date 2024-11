Quotidiano.net - Alfonso D’Apice al Grande Fratello per Federica: la coppia farsa Shaila-Lorenzo ha già annoiato

Leggi tutto su Quotidiano.net

entra al2024. Chi è il ragazzo napoletano e perché diventa un concorrente del reality show condotto daSignorini dopo la partecipazione a Temptation Island è evidente a tutti: insieme alla ex fidanzataPetagna il suo compito è quello di ripetere le dinamiche di Perla Vatiero e Mirko Brunetti nella passata edizione del programma. Come già ampiamente previsto e prevedibile a inizio edizione, i due nuovi transfughi di Maria De Filippi non riusciranno a ripercorrere le orme dei predecessori. I motivi principali sono due: già l’epopea Perla-Mirko non aveva alcun contenuto e questo è un percorso già visto. Quindi il tentativo di far uscire da questa reunion frauna soap lunga svariate puntate delè già fallimentare ancora prima di cominciare. Gf, Tommaso Franchi si trasferisce in Spagna, ma il pubblico già non lo vuole Ma quindi perché- la storia conPetagna si è interrotta a Temptation Island dopo otto anni: si erano messi insieme quando la ragazza aveva 12 anni e il ragazzo 17 - entra oggi, lunedì 4 novembre, all’interno della casa del? Il motivo è evidente: i telespettatori e gli inquilini hanno ben compreso quanto la storia d’amore, nata in fretta e furia durante i pochi giorni al Gran Hermano spagnolo - fraGatta eSpolverato sia più finta di una banconota da 17 euro.