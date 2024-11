Sport.quotidiano.net - Adamant si sveglia tardi, ko a Padova. Occasione persa per salire in vetta

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

petrarca75ferrara 66: Zampieri, Mwambila 5, Manganotti, Birra 15, Coppo 19, Bevilacqua 24, Ragagnin 7, Pauro 1, D’Argento, Elardo 2, Pavan 2, Pendin. All. Cilio. FERRARA: Salvini ne, Dioli ne, Sackey 6, Drigo 12, Santiago 8, Tio 2, Yarbanga 15, Solaroli 6, Turini 2, Chessari, Ballabio ne, Marchini 15. All. Benedetto. Parziali: 21-22; 44-35; 59-48. L’paga venticinque minuti bruttissimi e aincappa nella seconda sconfitta stagionale contro un’indomita Petrarca, che per due quarti e mezzo ha fatto capire poco e niente agli uomini di Benedetto. Non è bastata la rimonta degli ultimi dieci minuti, con Ferrara capace di tornare anche sul -3, per una sconfitta inaspettata e che fa male, considerato che gli avversari erano fermi a due punti in classifica.