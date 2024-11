Bergamonews.it - Acli Bergamo: appuntamento per riflettere sulle elezioni Usa

. In contemporanea con la chiusura dei seggi U.S.A ledi, in collaborazione con Edonè, organizzano martedì 5 novembre alle 21 unpersu temi centrali all’interno della società e della politica americana di oggi. A condurre la serata saranno Paolo Barcella, docente di Storia Contemporanea in UniBG, e Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna Molte Fedi e docente di Storia della Turchia e del Vicino Oriente presso l’Università di Pavia. 3 ore live dalle 21 alle 24 all’Edonèe in live stream sui canali Facebook e Youtube con l’intervista in presenza con Chiara Migliori sul fattore religioso nel 2024 e i contributi online di Alessandro Portelli, Giorgia Serughetti, Pietro Bianchi, Benedetta Calandra. Durante la serata ci sarà un’incursione musicale di Claudia Buzzetti. “Leamericane del 5 novembre saranno un punto di non ritorno – dichiara Loredana Poli, delegata alla Politica in presidenza provinciale-.