Biccy.it - Vi ricordate Inder di Amici? (“Dammi un po’ di a’ ho la gola se”), ora è una star in India

Leggi tutto su Biccy.it

ha partecipato (con scarsissimo successo) alla ventunesima edizione diproponendoSecca, un brano demenziale che però gli permise di ottenere un banco. All’interno della scuola è però rimasto solo un mese. A eliminarlo non è stata una sfida, ma la sua professoressa Anna Pettinelli, a causa della sua ennesima infrazione del remento.eliminato da, la lettera scritta da Anna Pettinelli “Caro, inutile dirti quanto mi hai deluso e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo atteggiamento. Inutile il nostro confronto di pochi giorni di pochi giorni fa nel quale tu, col capo cosparso di cenere chiedevi scusa, un’inutile finta visto il comportamento delle ore successive. Anche il tuo rendimento è stato molto deludente negli. Ultimi 7 giorni poiché per il brano assegnato ti sei speso il minimo indispensabile.