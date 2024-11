Tortona-Sassari oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Leggi tutto su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 6^ giornata delladi. Buon avvio di campionato per la formazione allenata da coach De Raffaele che, al netto del match da recuperare contro la Virtus Bologna, ha vinto tre delle quattro partite disputate, perdendo solo contro Trieste di misura. Di fronte, una squadra che invece ha vinto solo una partita, e che è alla ricerca del primo successo esterno in stagione. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 3 novembre sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA INIL REGOLAMENTO DELLAA STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming e in esclusiva su Dazn.