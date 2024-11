Lanazione.it - Sanità toscana a due velocità. Ecco dove ci sono criticità ed eccellenze

Firenze, 3 novembre 2024 – Nonostante i premi l’assistenza ospedaliera innon è tutta oro. Careggi, al top in Italia secondo il Programma nazionale esiti di Agenas, deve mantenere lo standard raggiunto e lavorare sulleche, pure, ci. Careggi è un ospedale da 1.157 posti letto, conta circa 290 accessi al giorno in pronto soccorso, 44mila ricoveri l’anno in regime ordinario e 14.500 in day hospital. I ricoveri programmati e in day surgeryin crescita. E il lavoro delle sale operatorie ha superato i numeri del pre Covid, registrando un incremento del 5% degli interventi chirurgici rispetto al 2019. Ma anche gli altri presidi devono darsi da fare. Mostra unaa duel’analisi dei dati effettuata dall’Agenzia regionale die sviluppata da Silvia Forni, Samuele Spinella e Fabrizio Gemmi.