Thesocialpost.it - Orrore a Storo: la gattina Micia uccisa con un petardo da un gruppo di ragazzi

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un episodio di crudeltà inaudita scuote la comunità di, un piccolo comune in provincia di Trento. La notte di Halloween è stata fatale per, un gatto di sei mesi che, secondo la denuncia della proprietaria, sarebbe stato vittima di un’atrocità compiuta da undi giovani. Questi, presumibilmente per “divertimento”, avrebbero acceso unnella bocca dell’animale, causando la sua morte. L’accusa è stata lanciata dalla stessa proprietaria dinelFacebook “Sei dise”, dove ha raccontato con parole amare il tragico epilogo. La gatta, inizialmente data per dispersa, è stata trovata senza vita la mattina del 1° novembre, suscitando un’ondata di sdegno tra i cittadini.