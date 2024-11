Mistermovie.it - Mister Movie | Margot Robbie è mamma, nato il primo figlio della star di Barbie

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. La splendida attrice australianaè diventata. La notizianascita del suo, un maschietto, è stata confermata da fonti vicine alla coppia. Scopri tutti i dettagli su questa lieta notizia!: una nuova gioia nella sua vita Il mondo del cinema è in festa! La bellissima, amatissima dal pubblico per il suo ruolo in “”, è diventata. La notizia è stata diffusa in esclusiva da People, che ha rivelato come laaustraliana e il marito Tom Ackerley abbiano accolto il lorogenito lo scorso 17 ottobre. Una gravidanza tenuta riservata La gravidanza diera stata tenuta riservata fino a qualche mese fa, quando l’attrice aveva sfoggiato un pancione evidente durante il torneo di Wimbledon.