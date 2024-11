Tvplay.it - Milan, altra mazzata per Leao: l’annuncio apre all’addio

Su, nonostante il buon ingresso in campo contro il Monza, bisogna segnalare un’davvero pesante. Dopo aver perso lo scontro diretto di martedì scorso contro di Antonio Conte, ilè tornato al successo. Nella serata di ieri, infatti, la squadra di Paulo Fonseca ha sconfitto il Monza dell’ex giocatore rossonero Alessandro Nesta con la rete realizzata nel corso del primo tempo dal centrocampista olandese Reijnders.per(Lsse) tvplay.itIl, nonostante i tre punti ottenuti, ha sofferto prima riuscire di portare a casa un successo fondamentale per il prosieguo della sua stagione. Soprattutto nel primo tempo, infatti, il Monza ha dato più di qualche grattacapo alla squadra guidata da Paulo Fonseca. Basti pensare alle proteste di Nesta per il gol annullato nel primo tempo a Mota.