Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: piove ad Interlagos, scattano le qualifiche!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 La Safety Car sta girando da diversi minuti. Carro del médico rodando. Mucho menos spray que ayer. #BrazilianGP #SaoPauloGP #pic.twitter.com/KVBWl4DgUh — Deivid Rivers (@plateaconriver) November 3,11.21 Pare che non ci saranno ritardi. Quindi oggi i piloti verranno gettati finalmente sulla pista bagnata! 11.16 La pioggia potrebbe favorire molto Max Verstappen. Con il bagnato è superiore a Norris, inoltre queste condizionillano i valori tra le macchine, dunque la superiorità della McLaren sulla Red Bull potrebbe non valere oggi. 11.12 Come appare la pista al momento. Mais um boletim meteorológico de! Chuva aumentou brevemente e voltou a ser fraca. Pista bem mais molhada agora. Qualificação não deve começar às 7h30 #Formula1 ##gpdesaopaulo @correiodopovo pic.twitter.