Sport.quotidiano.net - La Forlì peggiore cade sotto i fischi. Suicidio in lunetta: 6 errori filati

Unieuro67 Libertas Livorno 69 UNIEURO: Parravicini 15 (4/9, 1/2), Cinciarini 2 (1/3, 0/2), Tavernelli 7 (2/4, 1/2), Gaspardo 4 (1/5, 0/4), Pascolo 4 (1/2), Magro 4 (0/1), Del Chiaro 4 (2/6, 0/1), Pollone 5 (1/1, 1/3), Sanviti ne, Pinza ne, Errede ne, Harper 22 (9/16, 1/8). All.: Martino. LIBERTAS LIVORNO: Buca 4 (1/1), Banks 18 (5/12, 2/6), Bargnesi 3 (1/1 da 3), Fratto (0/1 da 3), Fantoni 6 (3/3), Filloy 13 (1/2, 3/9), Allinei 2 (1/1, 0/3), Hooker 14 (4/8, 2/4), Paoletti ne, Italiano 9 (1/3, 1/4). All.: Andreazza. Arbitri: Rudellat, Bertuccioli, Maschietto. Parziali: 13-18, 34-32, 54-52. Note – T2:21/47 (45%), Livorno 16/30 (53%); T3:4/22 (18%), Livorno 9/28 (32%); TL:13/21 (62%), Livorno 10/12 (83%). Rimbalzi:46 (offensivi 15), Livorno 35 (offensivi 3). Spettatori: 2.952. È un sabato sera da dimenticare per la Pallacanestro 2.015.