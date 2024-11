Sport.quotidiano.net - Il commento: da tre anni si falliscono scelte tecniche e societarie. Vergogna figlia di errori in serie. Ora a gennaio toccherà intervenire

. Altro non si può dire alla ottava sconfitta in tredici partite, se non che la Spal si devere per il trattamento inflitto ai suoi tifosi. Il primo responsabile di questa situazione è Joe Tacopina. Avrà anche pompato dentro milioni, ma da tree mezzo continua a sbagliaredi manager e allenatori, ammesso che non entri nel merito dei giocatori. La sola speranza di tutti è che lasci al più presto la Spal in buone mani evitandole traumi finanziari dopo quelli tecnici: e se aancora a lui, che metta i molti puntelli necessari a una salvezza oggi più che improbabile. Anche per Andrea Dossena sarà molto complicato rimettere in sesto la baracca.