Sport.quotidiano.net - Eccellenza toscana, derby aretino tra Castiglionese e Baldaccio. Fani punta al primato. Il Foiano contro l’Asta

Caccia al primo posto. Riprende questo pomeriggio alle 15 la corsa dellache sarà di scena sul manto erboso dell’impianto sportivo Luciano Giunti dell’Olmoponte, alle porte di Arezzo. Seconda partita lontano dal Faralli, al centro dell’intervento che vedrà l’installazione di un manto erboso in erba ibrida. Intanto la squadra di Robertosi trova al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Affrico che ha un solo punto di vantaggio. Avversario della, reduce dalla bella vittoria in casa della Fortis Juventus, sarà la formazione dellaBruni per quello che è un autenticotutto. I biancoverdi di Baldolini sono attualmente con i loro 9 punti fuori dalla zona rossa, a poca distanza dalle posizioni nobili complice anche la classifica cortissima di questo girone B di