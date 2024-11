Spazionapoli.it - “Conte punterà tutto su un azzurro”, il rendimento lo premia: la decisione è confermata!

Manca sempre meno alla prossima sfida tra Napoli e Atalanta. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 12,30 allo stadio Maradona. Oggi non è una domenica qualunque. Ad aprire la Serie A nella giornata odierna, sarà il big match tra Napoli e Atalanta. L’attesa per la partita è altissima, ancor più perché gli azzurri occupano la prima posizione in classifica.ciò, sprona gli avversari che proveranno a “frenare” la cavalcata di Antonioe i suoi ragazzi. In realtà, la missione appare più difficile del previsto. Non a caso, dalla rosa azzurra emergono alcuni dettagli chiave. In modo particolare, è possibile notare un cambio d’atteggiamento che ha favorito il gruppo nelle prime dieci giornate.ciò, ovviamente, è stato reso possibile anche grazie ai diversi colpi di mercato. Uno degli acquisti più attesi è stato senza dubbio quello di Romelu Lukaku.