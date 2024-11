Thesocialpost.it - Auto si ribalta in galleria e si spezza in due: è tragedia infinita. Un giovanissimo…

Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre, un tragico incidente ha causato la morte di un giovane di 21 anni a Brienno, in provincia di Como, lungo la Regina Nuova, nei pressi del torrente Bascio. Il giovane, alla guida di una Honda Civic, avrebbe perso il controllo del veicolo appena uscito da una. La vettura si èta,ndosi in due nell’impatto. All’arrivo del personale sanitario, purtroppo, per il conducente non c’era più nulla da fare. Accanto a lui viaggiava un amico coetaneo, che è stato trovato in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese.