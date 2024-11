Ilrestodelcarlino.it - Arriva ’Il turco in Italia’... e al teatro Galli

Cose turche al. Terzo e conclusivo appuntamento della stagione lirica, il 15 novembre con replica il 17, con celeberrimo dramma buffo in due atti Ilin Italia di Gioacchino Rossini, composto nel 1814 per ilalla Scala e presentato in una nuova produzione realizzata dalSociale di Rovigo in coproduzione con i teatri di Novara, Rimini, Ravenna, Pisa, Jesi. Sul palco Giuliana Gianfaldoni e Elena Galitskaya (Fiorilla), Nahuel Di Pierro (Selim), Fabio Capitanucci (Don Geronio), Bruno Taddia (Prosdocimo). Il nuovo allestimento vedrà impegnata l’Orchestra Luigi Cherubini diretta da Hossein Pishkar e sarà firmato dal giovane regista Roberto Catalano che ha immaginato una nuova chiave di lettura dell’esilarante opera rossiniana.