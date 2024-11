Volley A1 femminile 2024 2025 | Perugia rinvia l’appuntamento con la vittoria prevale Milano in 4 set

Leggi tutto su Sportface.it

Una Bartoccini-MC Restaurimai doma se la gioca contro la Vero, ma non riesce a conquistare l’agognato primo successo in questo campionato di Serie A1. Beatrice Gardini viene lasciata troppo sola dalle compagne, mette giù 20 punti ma sbaglia anche tanto e alla fine viene fuori la maggiore qualità del roster della compagine lombarda, pur ancora prima di Paola Egonu. Le ragazze allenate da Stefano Lavarini si impongono per 1-3 (21-25, 19-25, 25-22, 17-25) con 17 di Myriam Sylla e soprattutto 15 punti di una straordinaria Hena Kurtagic. In doppia cifra anche Anna Danesi e Nika Daalderop con 12 punti a testa. Terzadi fila per Orro e compagne, che restano in scia a Conegliano, impegnata domani contro Scandicci in casa.