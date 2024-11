Lanazione.it - Turismo sportivo e futuro: "C’è spazio per crescere"

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Ilquindi rappresenta una nicchia con grandi potenzialità di sviluppo per le destinazioni, a cominciare da quelle della montagna. Muove migliaia di persone lungo tutto il corso dell’anno, riempendo alberghi, bar e ristoranti, generando un indotto che anima l’economia di tutta la Montagna pistoiese. Protagoniste le società che organizzano eventi sportivi, dalla motocross alle competizioni in bici, passando naturalmente per gli sci, e che oggi chiedono maggiore supporto alla istituzioni, in virtù di quello che riescono a generare per il territorio. Confcommercio le ha ascoltate per trarre indicazioni utili ad orientare le politiche future, dal momento che l’obiettivo è quello di vivere la Montagna 365 giorni all’anno.