Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2024 ore 17:30

Luceverdeben trovati dalla redazione poco ilsul Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 circolazione Sono all’entrata sulla tangenziale est in prossimità dello svincolo di via Tiburtina in direzione viale Castrense acittà a prudenza per la presenza di un incidente in via Di Mezzocammino altezza Largo Gerardo Sergi possibili rallentamenti per lo stesso motivo su Piazza Ungheria un terzo incidente su via Merulana dove non si escludono ulteriori disagi tra via Ruggero Bonghi e via Pasquale Villari perintenso rallentamenti su via Cristoforo Colombo 3 a via di Acilia e via di Malafede su entrambe le direzioni e fino al 4 novembre il Circo Massimo rimane aperto al pubblico per poter visitare il villaggio nella difesa è assistere ai vari eventi in programma per l’occasione chiusa via dell’Ara massima di Ercole tra via della Circo Massimo e via dei ...