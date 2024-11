361magazine.com - Tale e Quale show, chi ha vinto la settima puntata. La classifica

Leggi tutto su 361magazine.com

: vincitore eè andato in onda con le sue imitazioni venerdì 1 novembre. Tante le performance che di volta in volta mettono in difficoltà i giudici che sono chiamati a votare quella migliore, un momento difficile vista la bravura dei concorrenti che si esibiscono sul palco di RaiUno. Da Verdiana a Feisal, per citarne alcuni, alle spassose imitazioni di Carmen Di Pietro o di Roberto Ciufoli. Ma ieri sera a conquistarsi il podio è stata la splendida Amelia Villano nella sua performance strepitoso dove ha imitato in modo eccellente l’artista LP. LaEcco di seguito voti e: 1. Amelia Villano – 75 punti 2. Thomas Bocchimpani – 56 punti 3. Verdiana Zangaro – 53 punti 4. Simone Annicchiarico -52 punti 5. Roberto Ciufoli – 47 punti 6. Giulia Penna – 46 punti 7. Kelly Joyce – 46 punti 8.