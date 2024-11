Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 2 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Malesia per la MotoGP e Sprint Race e qualifiche del GP di San Paolo per la F1, oltre che con la 8 Ore del Bahrain per quanto riguarda l’ultima tappa stagionale del WEC. Jasmine Paolini incomincerà la propria avventura alle WTA Finals, ma ci sarà spazio anche per le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy e degli altri tornei tennistici della settimana. Sul fronte degliinvernali si potranno gustare il World Tour di short track e il Grand Prix di pattinaggio artistico, mentre gli Europei di ciclocross ci regaleranno il Team Relay. Ampio spazio ai campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano e alla consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri.