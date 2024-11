Liberoquotidiano.it - "Se vuoi, puoi anche fare la partita scalza": la proposta di De Martino sconvolge Alessandra

Riflettori sempre puntati sullo studio di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show campione di ascolti condotto ogni sera su Rai 1 da Stefano De. E nella puntata di venerdì 1 novembre la protagonista della sfida è stata, rappresentante della Sardegna, che si trovava in attesa in veste da pacchista da ben 37 puntate. Un'eternità . Stefano De, durante la puntata, le ha scherzosamente suggerito: "la, se", sottolineando che così sarebbe stata più comoda, maha rifiutato perché non sarebbe riuscita ad arrivare al bancone.ha giocato accompagnata dal marito, suo compagno di vita da 28 anni e allevatore di pecore. Al termine della serata, i pacchi rimasti in gioco erano quello con 500 euro e quello da 75mila euro.