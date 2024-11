Serieanews.com - Osimhen nel mirino del Manchester United: scambio da sogno con il Napoli

Leggi tutto su Serieanews.com

L’arrivo di Amorim aapre la caccia a Victor: lopotrebbe pagare la clausola o proporre unomolto succoso Non è un segreto che ilsia alla ricerca di un attaccante di livello mondiale. Dopo un inizio di stagione non esaltante e l’arrivo in panchina di Ruben Amorim, i Red Devils sembrano pronti a fare un colpo importante già nel mercato di gennaio. Unoper portareal: che idea! (Foto: Ansa) – serieanews.comAmorim, che ha esaltato giocatori come Viktor Gyokeres al suo tempo allo Sporting, ha bidi un centravanti che si sposi perfettamente con la sua visione offensiva del calcio. Ed è qui che entra in scena un nome che accende i sogni di tanti tifosi: Victor