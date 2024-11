Anteprima24.it - Morto in un incidente stradale a 17 anni: niente autopsia sul corpo di Manuel, domani i funerali

Tempo di lettura: 3 minutiLa comunità della Valle Caudina è stata travolta dal dolore per la tragica scomparsa diGiordano, il giovane di 17di Forchia, che ha perso la vita in unavvenuto sulla statale Appia nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre. Una serata che si è trasformata in tragedia e che ha lasciato una famiglia devastata e un intero territorio sotto shock, stretto nel dolore e nell’incredulità per la perdita di un ragazzo così giovane. Antonio Giordano, il padre die figura molto rispettata in Valle Caudina, ha ricevuto in queste ore l’affetto di amici e conoscenti, che si sono radunati all’ospedale San Pio per sostenere la famiglia in questo momento drammatico. Davanti all’attività di proprietà del padre di, sono stati affissi cartelloni e manifesti che testimoniano l’affetto e la vicinanza di chi lo conosceva e amava.