Bergamonews.it - Lupa sparita dal circo a Castione: “Qualcuno ce l’ha rubata, aiutateci a ritrovarla”

Leggi tutto su Bergamonews.it

della Presolana. L’appello è stato lanciato via Facebook dal titolare delGrioni che la scorsa estate si è esibito adella Presolana. “Con ufficiale denuncia ai Carabinieri di Clusone, nel periodo in cui ci trovavamo a, ci hanno rubato una cucciolona di 8 mesi diCecoslovacca – si legge -. Lo annunciamo solo ora perché avevamo perso le speranze e invece sono pervenute segnalazioni recentissime di averla probabilmente avvistata con un turista/abitante della zona in un bar e poi altre segnalazioni pervenute da gruppi locali, persino da Bergamo”. Il cane, da quanto si apprende, ha il microchip intestato a un artista del. Al momento, è pendente una denuncia per furto “per cui, chi l’avesse trovata, per sua tutela e per il bene della cagnolona – conclude l’appello – è pregato di contattarci al 3381327507 e rivolgersi al proprietario signor Medini.