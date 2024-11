Ilrestodelcarlino.it - Ligabue tour, le nuove date dei concerti rinviati

Reggio Emilia, 2 novembre 2024 - Dopo Bologna, Lucianorinvia anche idi domani 3 novembre a Piacenza e di lunedì 4 novembre a Mantova. Ilper il rocker di Correggio ripartirà da Cremona il 6 novembre. Gli eventi sono stati cancellati a causa di uno stato influenzale che ha colpito il cantante. Sono già state comunicate lesuonerà al Teatro Municipale di Piacenza il 28 novembre e il 22 novembre al Teatro Sociale di Mantova. Reggio Calabria 28/11/2023 PalaCalafiore. Concerto LucianoFOTO PASQUALE GARREFFA-AG ALDO LIVERANI SAS La data di recupero del concerto di Bologna non è stata ancora fissata, ma l'organizzazione fa sapere che verrà comunicata a breve. I biglietti acquistati per idi Bologna, Piacenza e Mantova resteranno validi per le