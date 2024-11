Lapresse.it - Iran, ragazza ripresa dalla polizia dell’università per il suo abbigliamento: si spoglia per protesta

È diventato virale sui social il video di unaiana che si èta perall’Università di Teheran. La giovane era statadell’ateneo per via del suoritenuto non idoneo visto che non indossava l’Hijab. Ina questo atteggiamento lasi è quindita rimanendo in intimo nel cortile dell’ateneo. Le immagini, immortalate da una finestra, sono state postate sui social diventando immediatamente virali.