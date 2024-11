Bergamonews.it - Il cinema tra il dolore della perdita e la forza del ricordo

(Bergamonews.it - sabato 2 novembre 2024) Il 2 novembre, come da tradizione, si celebra la “Commemorazione di tutti i defunti”, più comunemente nota come il “Giorno dei Morti”. Una giornata dedicata aldi tutte le persone care, che abbiamo perso nel corso del tempo. Essendo iluna forma d’arte che trasforma in immagini in movimento le sensazioni e le emozioni, non è raro trovare pellicole che hanno come temi principali il superamento del lutto e il. In Manchester by the sea (2016), il lutto e la sua elaborazione sono il punto focalenarrazione. Il protagonista, Lee (Casey Affleck), un tuttofare residente a Boston, dovrà ritornare nella città natale, dopo la morte del fratello malato da tempo, per prendersi cura del nipote Patrick (Lucas Hedges).