Folle notte di Halloween di 200 ragazzini con le molotov | il primo denunciato è un 15enne

Rimini, 2 novembre 2024 – I carabinieri lo hanno sorpreso nei campi con passamontagna, accendino e tanica di benzina. E' unilper i fatti avvenuti a Ospedaletto di Coriano ladi, dove un gruppo di 200 giovani - molti dei quali minorenni - ha scatenato il caos. Il raduno, organizzato tramite appuntamenti sui social, ha visto esplodere atti di vandalismo che hanno danneggiato la viabilità e messo in pericolo la sicurezza dei residenti. In particolare, una rotoballa di fieno è stata incendiata e posizionata sulla carreggiata, ostacolando il passaggio delle auto. Questo è solo uno degli episodi che hanno segnato una nottata di follia, culminata con auto incendiate, cassonetti distrutti e balle di fieno ridotte in cenere.