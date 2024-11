Ilfoglio.it - Due cuori e una lista di nozze immobiliare

Al momento del divorzio, arriva l’inevitabile contenzioso sulla spartizione dei regali di. Argenteria, porcellane, cristalli, apriostriche, tagliatartufi, il famigerato servizio raclette. Ben volentieri ci si libererebbe di questo costoso ciarpame, non fosse che sopravviene la tigna, per giunta con l’aggravio del valore sentimentale: come rinunciare al regalo del cugino, dell’amica delle elementari, della nonna? Mai e poi mai lo si lascerebbe nelle mani dell’odiato ex coniuge. Ora, il New York Times mette tra le nuove tendenze in fatto di listela creazione di un “fondo per la casa” dove, al posto del contributo per il servizio di posate Jardin d’Eden di Christofle o per il viaggio diin Papuasia, si chiede ad amici e parenti di contribuire all’acquisto della casa coniugale. E come non capirli.