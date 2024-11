Lopinionista.it - Ditonellapiaga, parte il Flash Club Tour 2024: le date

(Lopinionista.it - sabato 2 novembre 2024)- foto di Chiara MirelliROMA – Dopo aver pubblicato quest’estate il singolo “Latitante” (BMG/Dischi Belli),è pronta per il, la nuova avventura live prodotta da Magellano Concerti con cui la cantautrice romano, tra novembre e dicembre, riabbraccerà il suo pubblico neidi tutta Italia. Iltoccherà il The Cage di Livorno il 22 novembre, l’Hiroshima Mon Amour di Torino il 29 novembre, il Locomotivdi Bologna il 30 novembre, i Magazzini Generali di Milano il 4 dicembre, il New Age di Roncade il 5 dicembre e l’Hacienda di Roma il 7 dicembre. Le prevendite sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati. Maggiori informazioni sul sito di Magellano Concerti.