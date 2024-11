Diffidati Monza-Milan | ci sono rossoneri a rischio squalifica in vista del Cagliari

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Alle 20:45 di sabato 2 novembre ilsfiderà ilin occasione dell’undicesima giornata di Serie A 2024/2025. Un appuntamento importante per iche devono lasciarsi alle spalle la sconfitta casalinga contro il Napoli. All’U-Power Stadium rientreranno dallaTheo Hernandez e Reijnders. Due assenze pesanti contro i partenopei, che hanno certamente condizionato la preparazione e lo svolgimento della gara. Fonseca non vuole più squalifiche di lusso e per ora non dovrà pensare al discorsovisto che non cicalciatoriindella prossima giornata contro il. Il regolamento è chiaro: un calciatore in Serie A entra in diffida per la prima volta al quarto cartellino giallo. Al quinto cartellino giallo vieneto per una giornata. Ilnon ha questo problema per ora.