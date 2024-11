Bergamonews.it - Atalanta, da Napoli parte un novembre di fuoco: ciclo di ferro con 4 gare in trasferta

La netta vittoria maturata al Gewiss Stadium contro il Monza ha permesso all’di spiccare il volo sul podio virtuale del campionato andando a piazzarsi al terzo posto in classifica, all’inseguimento dell’Inter e soprattutto della capolista, ovvero il prossimo avversario dei nerazzurri in campionato. Proprio così, perché domenica (3) la Dea scenderà in campo allo Stadio ‘Maradona’ per fronteggiare la squadra guidata da Antonio Conte, ex di turno, sin qui autentica dominatrice del campionato con 25 punti conquistati sui 30 disponibili. Il faccia a faccia con inopei andrà infatti ad inaugurare un autentico tour de force che vedrà l’impegnata in un mese diletteralmente di