Ilrestodelcarlino.it - Aggressione all’ospedale di Cittadella, 35enne ferisce con un coltello sanitari e carabinieri

Padova, 2 novembre 2024 – Aggredisce idel pronto soccorso con un, poidueintervenuti per fermarlo. È stato neutralizzato con il taser ilche questa mattina ha scatenato il panicodi, in provincia di Padova. L’uomo è entrato al pronto soccorso armato die ha aggredito diverse persone. Sono stati feriti con la lama un medico, un infermiere e dueintervenuti per fermarlo. “L’avvenuta questa mattinadiè un episodio di una gravità inaudita. È inconcepibile che un luogo di cura e di soccorso, come il pronto soccorso, sia trasformato in uno scenario di violenza”, dice il governatore Luca Zaia.