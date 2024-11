Verso Inter-Venezia, Inzaghi ne recupera tre! | Inter Chat LIVE - Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. LIVE – Nuovo appuntamento oggi con Inter Chat! Lo spazio dedicato ai tifosi nerazzurri e lettori di Inter-News.it. Sarete proprio voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Siamo già all’antivigilia di Inter-Venezia, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A e in programma domenica sera. Simone Inzaghi mette a punto il suo undici titolare, potendo finalmente contare su alcuni importanti giocatori rimasti fermi al box per infortunio. Dagli ultimi allenamenti, infatti, arrivano importanti novità su Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi e Kristjan Asllani. Inter-news.it - Verso Inter-Venezia, Inzaghi ne recupera tre! | Inter Chat LIVE Leggi tutto su Inter-news.it (Inter-news.it - venerdì 1 novembre 2024)- Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch.– Nuovo appuntamento oggi con! Lo spazio dedicato ai tifosi nerazzurri e lettori di-News.it. Sarete proprio voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Siamo già all’antivigilia di, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A e in programma domenica sera. Simonemette a punto il suo undici titolare, potendo finalmente contare su alcuni importanti giocatori rimasti fermi al box per infortunio. Dagli ultimi allenamenti, infatti, arrivano importanti novità su Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi e Kristjan Asllani.

Inter, verso il Venezia: Inzaghi recupera due big

L'Inter mette il focus sulla sfida di domenica contro il Venezia. Inzaghi recupera Acerbi e Calhanoglu per la sfida contro i veneti.

Inter-Venezia, max 2-3 cambi per Inzaghi: scalpitano in due – Sky

Inter-Venezia, match valido per l'undicesima giornata. Allenamento finito per i nerazzurri, con Inzaghi che non stravolgerà la sua squadra.

Inzaghi sorride contro il Venezia, è ufficiale: doppio recupero

Ottime notizie per Simone Inzaghi in vista del match di domenica sera a San Siro contro il Venezia. Il tecnico dell’Inter, infatti, avrà finalmente a disposizione ben due calciatori al rientro dopo i ...

Inter, Acerbi e Calhanoglu tornano in gruppo: con il Venezia saranno convocati

Buone notizie in vista di Inter-Venezia per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha ritrovato Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi che, a due giorni dalla sfida.