Udinese-Juventus, Vlahovic verso la panchina. Probabili formazioni e orario tv - Udine, 1 novembre 2024 - L'Udinese per riscattare la sconfitta subita in rimonta sul campo del Venezia. La Juventus per ritrovare quel successo in campionato che manca da due turni e provare ad approfittare dello scontro diretto fra Napoli e Atalanta per rosicchiare punti ad una delle due o ad entrambe. In occasione dell'11esimo turno di serie A si sfidano alla Dacia Arena friulani e piemontesi, separati in classifica da appena due punti (18 a 16 in favore della Vecchia Signora). Piazzando il primo colpaccio contro un big in questo torneo, i padroni di casa andrebbero addirittura a scavalcare Danilo e compagni, che invece sono chiamati necessariamente a vincere per mettersi alle spalle i dubbi emersi soprattutto nelle ultime uscite e ritrovare entusiasmo. Sport.quotidiano.net - Udinese-Juventus, Vlahovic verso la panchina. Probabili formazioni e orario tv Leggi tutto su Sport.quotidiano.net (Sport.quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Udine, 1 novembre 2024 - L'per riscattare la sconfitta subita in rimonta sul campo del Venezia. Laper ritrovare quel successo in campionato che manca da due turni e provare ad approfittare dello scontro diretto fra Napoli e Atalanta per rosicchiare punti ad una delle due o ad entrambe. In occasione dell'11esimo turno di serie A si sfidano alla Dacia Arena friulani e piemontesi, separati in classifica da appena due punti (18 a 16 in favore della Vecchia Signora). Piazzando il primo colpaccio contro un big in questo torneo, i padroni di casa andrebbero addirittura a scavalcare Danilo e compagni, che invece sono chiamati necessariamente a vincere per mettersi alle spalle i dubbi emersi soprattutto nelle ultime uscite e ritrovare entusiasmo.

La Vecchia Signora è chiamata a reagire dopo l'amarissimo pareggio con il Parma. Ma anche l'Udinese avrà voglia di riscatto dopo il tonfo a Venezia ...

Cresce l'attesa per l'undicesima giornata di campionato, la quale vedrà affrontarsi Udinese e Juventus, entrambe reduci da due risultati negativi. Al Bluenergy Stadium entrambi gli… Leggi ...

A Udine può scendere in campo una Juventus inedita con Mbangula centravanti. Conceição verso la panchina, Koopmeiners a gara in corso. Di nuovo in campo, senza pause, senza respiro. E per la Juventus, ...

Dusan Vlahovic potrebbe partire dalla panchina nel match tra Udinese e Juventus. Ecco le dichiarazioni di Thiago Motta a riguardo Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, potrebbe rifiatare in occas ...